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Список лучших бомбардиров молодёжного Евро возглавили Руис, Гомес и Судаков

Список лучших бомбардиров молодёжного Евро возглавили Руис, Гомес и Судаков
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Завершился молодёжный чемпионат Европы по футболу (до 21 года) — 2023, проходивший в Грузии и Румынии с 21 июня по 8 июля. Победу на турнире одержала сборная Англии. По окончании турнира определился список лучших бомбардиров, который возглавили Серхио Гомес, Абель Руис (оба — сборная Испании) и Георгий Судаков (сборная Украины), забившие по три мяча.

По два гола на турнире забили Эмиль Смит-Роу, Энтони Гордон, Кэмерон Арчер (все — сборная Англии), Кастриот Имери, Дан Ндой, Зеки Амдуни (все — сборная Швейцарии), Брэдли Баркола, Райан Шерки (оба — сборная Франции), Хуан Миранда (сборная Испании), Артём Бондаренко (сборная Украины).

Всего на турнире забитыми мячами отметились 54 футболиста. В случае выхода в финал на Евро можно было провести шесть матчей.

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