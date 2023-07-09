Источник: Родригао предложили «Фенербахче»

Стамбульскому «Фенербахче» предложили для трансфера в команду 27-летнего бразильского защитника «Зенита» Родригао, сообщил журналист Хакан Деде в эфире Sansürsüz Futbol. Он не уточнил, с чьей стороны исходила инициатива о потенциальном переходе игрока.

Родригао перешёл в «Зенит» из «Сочи» в июле прошлого года. Контракт с игроком был подписан по схеме «3+1». Бразилец провёл за петербуржцев в минувшем сезоне 22 матча в Российской Премьер-Лиге, в которых забил один гол, а также четыре встречи в Кубке страны. В составе «Зенита» Родригао стал чемпионом и обладателем Суперкубка России.

Бразилец является воспитанником «Атлетико Минейро». Помимо этого клуба, Родригао поиграл в своей стране за команды «Калденсе», «Коимбра», «Боа Эспорте» и «Ферровиариа». До перехода в «Сочи» в июле 2021 года он также провёл два сезона в португальском «Жил Висенте».