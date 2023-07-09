«Химки» заключили контракт с защитником сборной Беларуси

«Химки» договорились с БАТЭ о переходе 25-летнего центрального защитника сборной Беларуси Захара Волкова, сообщает официальный сайт подмосковного клуба. Соглашение с игроком рассчитано на три года.
Волков уже играл за «Химки» на правах аренды. В активе футболиста 24 игры в составе красно-чёрных в сезонах-2021/2022 и 2022/2023.
Ранее «Химки» достигли договорённости о переходе 27-летнего защитника Амира Мохаммада из «КАМАЗа». Футболист также выступал за махачкалинские «Легион» и «Анжи», смоленский ФК «Красный» и курский «Авангард». Соглашение с футболистом подписано по схеме 2+1.
Также полузащитник «Химок» Лачезар Котев перешёл в болгарский клуб «Арда». Игрок будет выступать за команду на правах аренды в течение сезона-2023/2024. В активе Котева два матча в составе «Химок».
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