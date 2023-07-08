Источник: «Химки» заключили новый контракт с главным тренером Андреем Мальцевым

Главный тренер «Химок» Андрей Мальцев продолжит руководить командой в новом сезоне, сообщает телеграм-канал «Свободный агент».

По информации источника, 57-летний российский специалист продлил контракт с подмосковным клубом на сезон-2023/24.

Мальцев работает в системе «Химок» с 2020 года, в апреле 2021 года было объявлено о назначении специалиста на пост главного тренера. В минувшем сезоне подмосковный клуб смог завоевать бронзовые медали Суперлиги и дойти до «Финала четырёх» Кубка России, несмотря на скромный бюджет, под руководством Андрея Николаевича.

«Химки» выступают в Суперлиге, начиная с сезона-2022/2023. В предстоящем сезоне подмосковная команда по праву будет считаться одним из фаворитов турнира после вступления «Уралмаша» и «Руны» в Единую лигу ВТБ.