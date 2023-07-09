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«Твенте» хочет арендовать вингера «Манчестер Юнайтед» Пельистри

«Твенте» хочет арендовать вингера «Манчестер Юнайтед» Пельистри
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Нидерланадский «Твенте» проявляет интерес к вингеру «Манчестер Юнайтед» и сборной Нидерландов Факундо Пельистри. В клубе из Энсхеде хотят арендовать игрока, сообщает Voetbal International.

Пока непонятно, каковы планы «красных дьяволов» на этого футболиста, но в «Твенте» хотят попробовать подписать Пельистри и собирают о нём информацию.

В сезоне-2022/2023 Пельистри провёл в общей сложности 11 матчей за «МЮ», из них четыре — в АПЛ. Он перешёл в стан «красных дьяволов» в октябре 2020 года из уругвайского «Пеньяроля». С того момента вингер дважды отправлялся в аренду в испанский «Алавес» (вторая часть сезона-2020/2021 и сезон-2021/2022). Контракт Пельистри с «МЮ» действует до июня 2025 года.

Ранее в это летнее трансферное окно в клуб чемпионата Нидерландов из «Манчестер Юнайтед» перешёл полузащитник Зидан Икбал. Он подписал полноценный контракт с «Утрехтом».

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