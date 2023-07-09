Гирано Керк проведёт ещё один сезон в «Антверпене»

Нидерландский полузащитник Гирано Керк, приостановивший контракт с московским «Локомотивом», проведёт сезон-2023/2024 в бельгийском «Антверпене», за который играл в аренде с января этого года. Об этом сообщает бельгийское издание Het Nieuwsblad.
«Антверпену» не нужно будет платить за аренду Керка, из расходов бельгийцев — только его зарплата. По завершении сезона-2023/2024 у Керка останется ещё год по контракту с «Локомотивом».
После перехода в «Антверпен» футболист принял участие в 21 матче и забил шесть мячей. Его команда стала чемпионом Бельгии и обладателем Кубка страны сезона-2022/2023, выиграв свои первые титулы с 1957 года.
Керк перешёл в «Локомотив» из «Утрехта» (Нидерланды) в начале сезона-2021/2022. По данным портала Transfermarkt, сумма сделки составила € 7 млн.
- 9 июля 2023
-
11:52
-
11:48
-
11:41
-
11:38
-
11:26
-
11:13
-
11:05
-
11:00
-
10:46
-
10:41
-
10:28
-
10:15
-
09:55
-
09:45
-
09:42
-
09:36
-
09:28
-
09:21
-
09:15
-
07:04
-
05:07
-
04:58
-
04:19
-
04:18
-
03:43
-
03:25
-
03:25
-
03:02
-
02:21
-
01:48
-
01:41
-
01:20
-
00:52
-
00:49
-
00:48