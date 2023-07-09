Гирано Керк проведёт ещё один сезон в «Антверпене»

Нидерландский полузащитник Гирано Керк, приостановивший контракт с московским «Локомотивом», проведёт сезон-2023/2024 в бельгийском «Антверпене», за который играл в аренде с января этого года. Об этом сообщает бельгийское издание Het Nieuwsblad.

«Антверпену» не нужно будет платить за аренду Керка, из расходов бельгийцев — только его зарплата. По завершении сезона-2023/2024 у Керка останется ещё год по контракту с «Локомотивом».

После перехода в «Антверпен» футболист принял участие в 21 матче и забил шесть мячей. Его команда стала чемпионом Бельгии и обладателем Кубка страны сезона-2022/2023, выиграв свои первые титулы с 1957 года.

Керк перешёл в «Локомотив» из «Утрехта» (Нидерланды) в начале сезона-2021/2022. По данным портала Transfermarkt, сумма сделки составила € 7 млн.