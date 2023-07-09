Защитник ЦСКА Лукин: Думбия — легенда! Было очень приятно сыграть с ним на одном поле

Защитник ЦСКА Матвей Лукин высказался об игре с Сейду Думбия. Вчера, 8 июля, в первом матче BetBoom Братского кубка «Динамо» в гостях победило ЦСКА со счётом 5:0. В составе бело-голубых отличились Ярослав Гладышев, Арсен Захарян и Андрей Мазурин. Ещё два мяча были добавлены динамовцам по итогам побед в челленджах, которые проходили в перерывах.

«Идея с проведением Братского кубка отличная. Мне нравится, что пригласили таких легенд, как Сейду Думбия. Конечно, результат первого матча с «Динамо» оставляет желать лучшего. Надеюсь, что это останется на этапе подготовки. Футболисты ЦСКА получают игровое время — к Суперкубку подойдём в хорошем состоянии.

Я ходил на трибуны и наблюдал за игрой Сейду, когда он выступал за ЦСКА. Думбия — легенда! Было очень приятно сыграть с ним на одном поле», — сказал Лукин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.