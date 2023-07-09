Лука Модрич может уйти в клуб из Саудовской Аравии следующим летом

37-летний хорватский полузащитник «Реала» Мадрид Лука Модрич, вероятно, перейдёт в один из клубов из Саудовской Аравии следующим летом. В руководстве «сливочных» ожидают именно такой вариант будущего футболиста, сообщает Football Espana.
По информации источника, Лука уже согласился отправиться в Саудовскую Аравию следующим летом, как только его контракт подойдёт к концу. Это также совпадает с сообщениями о том, что он предложил Арде Гюлеру свою майку с номером 10 после его возможного ухода в 2024 году.
Напомним, ранее сообщалось, что 37-летний хорват отклонил предложение «Аль-Насра», так как он хочет играть и сражаться за клуб всей его жизни. Новый контракт Модрича с «Реалом» рассчитан до конца следующего сезона.
Лука играет за «сливочных» с 2012 года. В минувшем сезоне на счету Модрича шесть голов и шесть результативных передач в 52 матчах во всех турнирах.
- 9 июля 2023
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