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Диаш — лучший центральный защитник по версии ESPN, Гвардиол — второй, Алаба — третий

ESPN на своём сайте выложил статью с 10 лучшими центральными защитниками планеты на данный момент. Рейтинг вышел в рамках «FC 100», где ESPN составил топ-10 игроков на каждую позицию на поле.

Топ-10 защитников по версии ESPN:

1. Рубен Диаш («Манчестер Сити»).

2. Йошко Гвардиол («Лейпциг»).

3. Давид Алаба («Реал» Мадрид).

4. Вильям Салиба («Арсенал»).

5. Эдер Милитао («Реал» Мадрид).

6. Рональд Араухо («Барселона»).

7. Вирджил ван Дейк («Ливерпуль»).

8. Лисандро Мартинес («Манчестер Юнайтед»).

9. Алессандро Бастони («Интер»).

10. Ким Мин Джэ («Наполи»).

Отметим, что лучшим нападающим по версии ESPN был признан игрок «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд. Футболист «ПСЖ» Килиан Мбаппе стал лучшим форвардом, вратарь «Реала» Тибо Куртуа — лучшим голкипером, а Букайо Сака из «Арсенала» — лучшим вингером.