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«Динамо» переиграло ЦСКА во втором матче и завоевало Братский кубок

«Динамо» переиграло ЦСКА во втором матче и завоевало Братский кубок
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Завершился второй матч BetBoom Братского кубка, в котором встречались московские «Динамо» и ЦСКА. Встреча, проходившая на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве, завершилась со счётом 6:3 в пользу динамовцев. Напомним, игра проходила в формате из трёх таймов по 30 минут.

Вначале инициативой владели армейцы, в составе которых отличились Никита Ермаков и Адольфо Гайч, оформивший дубль. Затем «Динамо» удалось переломить ход игры: Вячеслав Грулёв реализовал два выхода один на один с вратарём в течение двух минут второго тайма, а ещё бело-голубые выиграли оба челленджа в перерывах. Пятый гол динамовцев записал на свой счёт Фёдор Смолов, а перед финальным свистком удар Андрея Мазурина и серия рикошетов привели к шестому голу динамовцев.

Вчера, 8 июля, в первом матче Братского кубка «Динамо» в гостях победило ЦСКА со счётом 5:0. В составе бело-голубых отличились Ярослав Гладышев, Арсен Захарян и Андрей Мазурин. Ещё два мяча динамовцев были добавлены по итогам побед в челленджах, которые проходили в перерывах между таймами.

ЦСКА завершил сезон-2022/2023 Российской Премьер-Лиги на втором месте, «Динамо» — на девятом.

BetBoom Братский Кубок. BetBoom Братский Кубок
09 июля 2023, воскресенье. 16:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
6 : 3
ЦСКА
Москва
0:1 Гайч – 29'   1:1 – 30'   1:2 Ермаков – 31'   1:3 Гайч – 37'   2:3 Грулёв – 48'   3:3 Грулёв – 50'   4:3 – 60'   5:3 Смолов – 69'   6:3 Мазурин – 90'
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