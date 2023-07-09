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Гафин — о Братском кубке: Смолов обещал кубок на столетие? Фёдор слов на ветер не кидает

Гафин — о Братском кубке: Смолов обещал кубок на столетие? Фёдор слов на ветер не кидает
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Представитель совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин прокомментировал победу команды в Братском кубке, припомнив обещание нападающего бело-голубых Фёдора Смолова завоевать трофей к столетию клуба.

«Смолов обещал кубок болельщикам на столетие и сдержал слово? Фёдор — серьёзный мужчина, слов на ветер не кидает. Думаю, что он ответит более развёрнуто на ваш посыл», — передаёт слова Гафина корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

Напомним, сегодня, 9 июля, «Динамо» во второй раз переиграло ЦСКА и завоевало Братский кубок (11:3 по сумме двух матчей). Ранее нападающий команды Фёдор Смолов обещал болельщикам выиграть Кубок к столетию клуба, и после поражения от «Акрона» (0:0, 1:4 по пенальти) у форварда возник конфликт с одним из журналистов.

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