Гафин — о Братском кубке: Смолов обещал кубок на столетие? Фёдор слов на ветер не кидает

Представитель совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин прокомментировал победу команды в Братском кубке, припомнив обещание нападающего бело-голубых Фёдора Смолова завоевать трофей к столетию клуба.

«Смолов обещал кубок болельщикам на столетие и сдержал слово? Фёдор — серьёзный мужчина, слов на ветер не кидает. Думаю, что он ответит более развёрнуто на ваш посыл», — передаёт слова Гафина корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

Напомним, сегодня, 9 июля, «Динамо» во второй раз переиграло ЦСКА и завоевало Братский кубок (11:3 по сумме двух матчей). Ранее нападающий команды Фёдор Смолов обещал болельщикам выиграть Кубок к столетию клуба, и после поражения от «Акрона» (0:0, 1:4 по пенальти) у форварда возник конфликт с одним из журналистов.