Дортмундская «Боруссия» может подписать футболиста «ПСЖ»
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Представители «Боруссии» вступили в переговоры с «ПСЖ» по трансферу полузащитника Уоррена Заир-Эмери, сообщает RMC Sport.
По информации источника, помимо дортмундцев, 17-летним футболистом также интересуются «Манчестер Сити» и «Арсенал». «ПСЖ» на данный момент не желает продавать своего хавбека и планирует начать с ним переговоры о продлении контракта.
В сезоне-2022/2023 на счету Заир-Эмери 31 матч за «ПСЖ» во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами. Контракт игрока с парижским клубом действует до конца июня 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 20 млн.
Ранее стало известно о переходе защитника «Баварии» и сборной Франции Лукаса Эрнандеса в «ПСЖ».
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