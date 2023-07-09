Дортмундская «Боруссия» может подписать футболиста «ПСЖ»

Представители «Боруссии» вступили в переговоры с «ПСЖ» по трансферу полузащитника Уоррена Заир-Эмери, сообщает RMC Sport.

По информации источника, помимо дортмундцев, 17-летним футболистом также интересуются «Манчестер Сити» и «Арсенал». «ПСЖ» на данный момент не желает продавать своего хавбека и планирует начать с ним переговоры о продлении контракта.

В сезоне-2022/2023 на счету Заир-Эмери 31 матч за «ПСЖ» во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами. Контракт игрока с парижским клубом действует до конца июня 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 20 млн.

Ранее стало известно о переходе защитника «Баварии» и сборной Франции Лукаса Эрнандеса в «ПСЖ».