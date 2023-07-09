Анди Делор подписал контракт с катарским клубом «Умм-Салаль»

Нападающий сборной Алжира Анди Делор перешёл из «Нанта» в «Умм-Салаль», сообщает пресс-служба катарского клуба.
Алжирский форвард подписал двухлетнее соглашение с «Умм-Салаль», «Нант» получит за игрока около € 2,5 млн.
Напомним, контракт 31-летнего футболиста с «канарейками» действовал до 2025 года, но стороны приняли обоюдное решение о прекращении сотрудничества. В прошлом сезоне за «Нант» Делор не забил ни одного гола в 12 матчах французской Лиги 1. Его уход позволит жёлто-зелёным сэкономить на зарплате: форвард получал около € 200 тыс. в месяц.
Ранее Делор выступал во Франции за такие клубы, как «Ним», «Аяччо», «Метц», «Тур», «Кан», «Тулуза», «Монпелье» и «Ницца». Кроме того, игрок сборной Алжира пробовал свои силы в английской Премьер-лиге, подписав контракт с «Уиганом», а ещё один сезон провёл в Мексике, выиграв Апертуру-2016 с «Тигресом».
- 9 июля 2023
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