Колосков: «Спартак» ужасно играет в обороне при любом тренере

Почётный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков дал оценку игре московского «Спартака» в обороне.

«Конечно, «Спартаку» нужно укреплять защиту. Минимум один классный центральный им необходим. После ухода Жиго Джикия не справляется в одиночку. «Спартак» очень ненадёжно действует у своих ворот — и это тенденция. При любом тренере красно-белые ужасно играют в обороне, пропускают много мячей после ошибок защитников. Это надо исправлять», — приводит слова Колоскова «РБ Спорт».

Напомним, «Спартак» финишировал на третьем месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. В 30 матчах чемпионата красно-белые пропустили 38 мячей. Чемпионом страны в пятый раз подряд стал «Зенит».