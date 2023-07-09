Главный тренер «Фенербахче» объяснил, почему Джеко не сыграл с «Зенитом»

Главный тренер «Фенербахче» Исмаил Картал объяснил, почему нападающий его команды Эдин Джеко не сыграл с «Зенитом» в матче Кубка Pari Премьер.

«Мы сейчас соревнуемся со временем. Скоро играть квалификацию в европейской кампании. Прошлый сезон получился длинным – землетрясение, выборы. Поэтому мы дали чуть больше времени игрокам на отдых.

Считаю, что сейчас мы идём шаг за шагом. Наращиваем интенсивность. Сейчас важно избежать новых травм, в том числе поэтому сегодня не играл Джеко. Но мне понравилась игра. Моя команда играла с энтузиазмом», — передаёт слова Картала корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

Напомним, «Зенит» одолел «Фенербахче» в серии послематчевых пенальти — 4:3. До этого основное время встречи закончилось безголевой ничьей (0:0). Для турецкой команды эта встреча стала первой в Кубке Pari Премьер.