Главный тренер «Фенербахче» объяснил, почему Джеко не сыграл с «Зенитом»

Главный тренер «Фенербахче» Исмаил Картал объяснил, почему нападающий его команды Эдин Джеко не сыграл с «Зенитом» в матче Кубка Pari Премьер.
«Мы сейчас соревнуемся со временем. Скоро играть квалификацию в европейской кампании. Прошлый сезон получился длинным – землетрясение, выборы. Поэтому мы дали чуть больше времени игрокам на отдых.
Считаю, что сейчас мы идём шаг за шагом. Наращиваем интенсивность. Сейчас важно избежать новых травм, в том числе поэтому сегодня не играл Джеко. Но мне понравилась игра. Моя команда играла с энтузиазмом», — передаёт слова Картала корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.
Напомним, «Зенит» одолел «Фенербахче» в серии послематчевых пенальти — 4:3. До этого основное время встречи закончилось безголевой ничьей (0:0). Для турецкой команды эта встреча стала первой в Кубке Pari Премьер.
- 9 июля 2023
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