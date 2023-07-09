Главный тренер «Фенербахче» высказался о поражении от «Зенита» в серии пенальти

Главный тренер «Фенербахче» Исмаил Картал прокомментировал итоги матча с санкт-петербургским «Зенитом».

«Это была хорошая товарищеская игра для нас. Уровень матча получился хорошим. Мы давно не собирались. Тренировались всего шесть дней. Плюс есть травмированные, а также игроки, которые приехали позже из-за матчей сборных. Сегодня на матче присутствовало много зрителей, что соответствует уровню матча. Я поздравляю «Зенит» с победой. Мы уже принимали соперника в Стамбуле, теперь вернулись с ответным визитом. На данный момент моя команда не готова на 100%. Надеюсь, вернёмся в Стамбул более подготовленными.

В первой половине мы поставили на отбор мяча, на контратаки. Проанализировали «Зенит» и подстроились под соперника. Во втором тайме изменили игру. Вышли свежие игроки. Но не исключаю, что и дальше мы будем играть от соперника.

«Фенербахче» всегда, везде, против любого соперника играет на победу. Также мы будем играть против «Црвены Звезды».

Все команды, которые играют в турнире находятся на хорошем уровне. Конечно, было бы интересно сыграть с ними в Лиге Европы или Лиги чемпионов. Для нас очень ценен этот турнир. Важно, чтобы о нас здесь помнили, и мы произвели хорошее впечатление как команда», – передаёт слова Картала корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

Напомним, матч Кубка PARI Премьер с участием российского «Зенита» и турецкого «Фенербахче» завершился со счётом 0:0. Победитель определился в серии пенальти: точнее были футболисты «Зенита» — 4:3.