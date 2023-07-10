Украинская ассоциация футбола выступила с заявлением по международному турниру в России

Украинская ассоциация футбола осудила участие «Нефтчи», «Црвены Звезды» и «Фенербахче» в товарищеском матче в России.

«Украинская ассоциация футбола категорически осуждает участие «Нефтчи» (Баку), «Црвены Звезды» (Белград) и «Фенербахче» (Стамбул) в проходящем товарищеском турнире в России.

Украинская ассоциация футбола неоднократно обращалась в УЕФА, ФИФА, ко всем нашим партнёрам из футбольного сообщества Европы и мира по недопущению участия в футбольных соревнованиях с участием российских команд, в том числе — на территории России, а также визитов в Россию и участия в любых мероприятиях с представителями России или футбольного сообщества России в целом», — говорится в заявлении на официальном сайте организации.

Товарищеский турнир в России проходит с 1 по 15 июля в Санкт-Петербурге.