Тренер «Торпедо» Клотет высказался о ничейном результате в контрольном матче с «Рубином»

Главный тренер московского «Торпедо» Жозеп Клотет высказался о контрольном матче с казанским «Рубином» (1:1).
«Почему после перерыва мяч у «Торпедо» держался хуже, и моментов у ворот «Рубина» было совсем немного? Мы выигрывали 1:0, и, конечно, «Рубину» пришлось идти вперёд, стараться забрать мяч под контроль и создавать моменты — это суть игры. Также нам необходимо было дать сыграть некоторое количество минут футболистам, восстанавливающимся после травм, но им приходилось быть осторожнее, чтобы плавно добавлять нагрузку.
Я счастлив, что, наконец, на поле появился Енин. И Горбунов, не сумевший выйти в прошлом матче со «Спартаком», немного отыграл сегодня. Стоит отметить, что у нас достаточно молодая команда, которая хорошо отборолась всю игру. И опять же, когда «Рубин» забил, нам удалось снова забрать мяч под свой контроль, и мы закончили встречу очень сильно — тремя угловыми подряд в атаке. Что касается результата, не стоит забывать, что «Рубин» приехал к нам после победы над «КАМАЗом» со счетом 5:1», — приводит слова Клотета официальный сайт «Торпедо».
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