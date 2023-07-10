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Главный тренер «Торпедо» Жозеп Клотет подвёл итоги летних сборов

Главный тренер «Торпедо» Жозеп Клотет подвёл итоги летних сборов
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Главный тренер московского «Торпедо» Жозеп Клотет подвёл итоги летних сборов. В последние дни торпедовцы провели два контрольных матча со «Спартаком» (2:2) и «Рубином» (1:1).

«Я считаю, что мы прибавляем от игры к игры в течение всей предсезонки и закончили её, хорошо сыграв два матча против сильных соперников. Мы забили первыми, и нам удалось оставаться в игре. Показали хороший уровень физической подготовки, и он ещё будет улучшаться с началом сезона. На данный момент, за исключением того, что у нас ещё не до конца укомплектованная команда, я удовлетворён тем уровнем организованности и игры, который показали футболисты «Торпедо».

Какие выводы сделали по игрокам, выходившим на замены? Конечно, мы посмотрели в деле всех новых игроков. И чем больше игр они будут проводить на поле, тем лучше они будут себя чувствовать. В данный момент мы показали свою конкурентоспособность. Я думаю, что для достижения цели нам необходимо быть ещё более нацеленными на атакующую игру. Я мог бы просто сказать, что мы будем бороться, но Первая лига — очень сложная лига, поэтому нам нужно становиться еще лучше и добавить в обойму ещё нескольких игроков», — приводит слова Клотета официальный сайт «Торпедо».

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