Тренер «Торпедо» Клотет назвал махачкалинское «Динамо» очень тяжёлым соперником

Главный тренер московского «Торпедо» Жозеп Клотет поделился ожиданиями от матча 1-го тура Мелбет Первой лиги сезона-2023/2024 с махачкалинским «Динамо». Встреча состоится в субботу, 15 июля. Начало игры — в 19:30 мск.
«Мы начинаем сезон против очень тяжёлого соперника: «Динамо» Махачкала — это та команда, которая пропустила мало мячей в прошлом сезоне, они будут продолжать ту работу, которая позволила им финишировать высоко в таблице, и будут бороться за повышение в классе. Они очень хорошо играют на выезде, поэтому легко нам не будет.
Мы все знаем, и наши фанаты знают, насколько сложна Первая лига. И я хочу напомнить, что от игры к игре мы должны прибавлять и крепко стоять на ногах. Невозможно сказать, что «Торпедо» будет ходить пешком в этой лиге, потому что впереди у нас длинный путь», — приводит слова Клотета официальный сайт «Торпедо».
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