Галактионов: «Локомотиву» надо понимать, как играть с Дзюбой и без него

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов высказался о нападающем Артёме Дзюбе и форварде Владиславе Сарвели.
«На сколько процентов готов Дзюба? Нам надо понимать, как играть с Дзюбой, как играть без него. Все достаточно объективно, он работает и работает хорошо. Сарвели втягивается, притирается к требованиям, партнерам. Это универсальный разносторонний игрок, способный сыграть на нескольких позициях, мы сегодня эти вариации попробовали», — приводит слова Галактионова «Матч ТВ».
Напомним, Дзюба перешёл в «Локомотив» в зимнее трансферное окно. Контрактное соглашение игрока с клубом рассчитано до конца следующего сезона. В прошлом сезоне Дзюба провёл за клуб 11 матчей в РПЛ, забив 8 голов и сделав 5 результативных передач.
Сарвели, в свою очередь, перешёл в «Локомотив» из «Сочи» в летнее трансферное окно.
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