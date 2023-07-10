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Галактионов: «Локомотиву» надо понимать, как играть с Дзюбой и без него

Галактионов: «Локомотиву» надо понимать, как играть с Дзюбой и без него
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Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов высказался о нападающем Артёме Дзюбе и форварде Владиславе Сарвели.

«На сколько процентов готов Дзюба? Нам надо понимать, как играть с Дзюбой, как играть без него. Все достаточно объективно, он работает и работает хорошо. Сарвели втягивается, притирается к требованиям, партнерам. Это универсальный разносторонний игрок, способный сыграть на нескольких позициях, мы сегодня эти вариации попробовали», — приводит слова Галактионова «Матч ТВ».

Напомним, Дзюба перешёл в «Локомотив» в зимнее трансферное окно. Контрактное соглашение игрока с клубом рассчитано до конца следующего сезона. В прошлом сезоне Дзюба провёл за клуб 11 матчей в РПЛ, забив 8 голов и сделав 5 результативных передач.

Сарвели, в свою очередь, перешёл в «Локомотив» из «Сочи» в летнее трансферное окно.

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