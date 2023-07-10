Кевин Кураньи назвал причину, по которой сыграл всего одну минуту в матче с ЦСКА

Бывший нападающий «Динамо» Кевин Кураньи принял участие в товарищеском матче со столичным ЦСКА. Немец провёл на поле всего одну минуту.

«Я очень рад и счастлив приехать в Москву, получил приглашение, не сомневался, приезжать или нет. К сожалению, у меня была травма колена, меня прооперировали, поэтому не так много сыграл. Отдал передачу, несмотря на проблемы со здоровьем.

Москва всегда в моём сердце, у меня здесь много друзей, провёл тут пять лет, забил много голов. Мастерство как было, так и остаётся.

Стоит отметить тот факт, что у «Динамо» и ЦСКА есть дружба, она помогает собирать полные стадионы, атмосфера прекрасная, непередаваемые чувства», – приводит слова Кураньи «Матч ТВ».

Кевин Кураньи выступал в московском «Динамо» в период с 2010 по 2015 год, являлся капитаном бело-голубых. Из «Динамо» Кураньи перешёл в немецкий «Хоффенхайм» летом 2015 года. В марте 2017 года футболист объявил о завершении карьеры. Кураньи стал серебряным призёром чемпионата Европы 2008 года в составе сборной Германии.