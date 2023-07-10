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Агент Хаджикадунича: Деннису очень нравилось работать у Карпина, это классный специалист

Агент Хаджикадунича: Деннису очень нравилось работать у Карпина, это классный специалист
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Валид Фаур, агент защитника Денниса Хаджикадунича, не исключил, что его клиент вернётся в Российскую Премьер-Лигу после окончания событий на Украине.

«Возвращение в РПЛ после окончания событий на Украине? Всё возможно. В России очень неплохой футбол, и быть в составе серьёзного клуба РПЛ – это хорошая перспектива, но сейчас имеем, что имеем. Я думаю, если бы сейчас всё было хорошо, то Деннис с радостью бы выступал за «Ростов» и приносил пользу клубу.

Каждый раз, когда мы говорим с ним о «Ростове», то у него только тёплые воспоминания. Ему очень понравилось работать у Валерия Карпина. Это классный специалист, и Деннис это всегда отмечал. Хаджикадунич приехал в РПЛ очень юным, ему всё нравилось», — приводит слова Фаура Metaratings.

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