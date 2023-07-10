«Тоттенхэм» не примет предложения «Баварии» по Кейну. Мюнхенцы давали € 80 млн

Английский «Тоттенхэм» не собирается принимать предложение «Баварии» по Гарри Кейну в размере € 80 млн, сообщает инсайдер Фабрицио Романо в своём «твиттере».
По информации источника, заявленной суммы будет недостаточно для осуществления сделки. Отмечается, что «Бавария» по-прежнему испытывает серьёзный интерес к английскому нападающему «шпор» и всё ещё надеется добиться прогресса в ходе переговоров с руководством «Тоттенхэма».
Ранее сообщалось, что англичанине отклонили первоначальное предложение мюнхенского клуба по Кейну в размере € 70 млн. В сезоне-2022/2023 Гарри провёл 38 матчей в рамках английской Премьер-лиги, забил 30 голов и сделал три результативные передачи.
Кейн — воспитанник системы «Тоттенхэма». За первую команду английский нападающий играет с 2011 года.
- 10 июля 2023
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