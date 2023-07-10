«Галатасарай» провёл переговоры с хавбеком «Ливерпуля» Тьяго Алькантарой

«Галатасарай» предлагает полузащитнику «Ливерпуля» Тьяго Алькантаре продолжить карьеру в Турции, сообщает издание Fanatik.
По данным источника, руководство турецкого клуба сделало очень привлекательное предложение 32-летнему хавбеку и провело первоначальные переговоры с «Ливерпулем» на предмет выяснения условий для осуществления сделки. Действующий контракт Алькантары с красными рассчитан до лета следующего года. Отмечается, что испанец уже успел отклонить предложение от саудовского клуба.
В завершившемся сезоне-2022/2023 Алькантара принял участие в 18 матчах за «Ливерпуль» в рамках английской Премьер-лиги, но результативными действиями не отметился. К мерсисайдскому клубу футболист присоединился в 2020 году, перейдя из «Баварии». Интернет-портал Transfermarkt оценивает примерную стоимость полузащитника в € 15 млн.
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