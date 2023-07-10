Славиша Стоянович: сейчас российская лига слабее, чем 5–10 лет назад

Известный сербский тренер Славиша Стоянович высказался об уровне российского футбола. По его словам, РПЛ попала в непростую ситуацию.

«Российский футбол находится в непростой ситуации из-за происходящих в мире событий. Лигу покидают хорошие футболисты и сильные тренеры. Но я не думаю, что это совсем уж огромная проблема. Да, в прошлые годы было много сильных ребят, но и сейчас есть качественные исполнители. Я смотрел матч между «Зенитом» и «Црвеной Звездой», обе команды показали хорошую игру.

Сейчас РПЛ слабее, чем 5–10 лет назад, это надо признать. Но тогда были еврокубки, российские команды доказывали свою состоятельность на мировой арене. Сильнее ли сейчас «Црвена Звезда» «Зенита»? В сербскую команду пришёл новый тренер, много новых футболистов. Но матч с «Зенитом» был довольно равный, я не могу сказать, что одна из команд явно сильнее другой. Для «Црвены» сейчас идёт подготовительный период, очень много изменений», — цитирует Стояновича «РБ Спорт».