Форвард «Динамо» Смолов рассказал о своём состоянии после травмы

Нападающий московского «Динамо» Фёдор Смолов рассказал о своём самочувствии после серии товарищеских матчей с ЦСКА в рамках Братского кубка.

«Как чувствую себя после матча? Понятно, что это пока этап подготовки, сейчас неидеальные физические кондиции, тем более у нас были нагрузки. Самое главное, что не беспокоит повреждение, из-за которого я и тренировался индивидуально, поэтому всё нормально», — сказал Смолов в видео на официальном YouTube-канале «Динамо».

В первом матче с ЦСКА (5:0) Смолов не вышел на поле, оставшись в запасе. Во второй игре, которая прошла на домашнем стадионе «Динамо» (6:3), провёл 75 минут и отметился забитым мячом. Первый матч в рамках РПЛ бело-голубые проведут в Москве 21 июля, соперником будет «Краснодар».