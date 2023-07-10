Карапузов: по первому ощущению Личка — очень открытый и требовательный человек

Футболист «Динамо» Владислав Карапузов рассказал о работе с новым главным тренером бело-голубых Марцелом Личкой.
«Мы с ним две недели работаем. Очень интенсивные сборы проводим, большие нагрузки, которых я ещё не видел. Интересно, как будет продолжаться. Он эмоциональный, требовательный, но удивляться тут нечему. Да, и он открытый человек. Поменяет ли он свой подход к работе в «Динамо»? Он нам говорил, что у него подход требовать сто процентов от игроков — это касается опытных и молодых футболистов», — цитирует Карапузова Metaratings.
Марцел Личка стал главным тренером «Динамо» этим летом. Ранее чешский специалист работал с «Оренбургом». Бело-голубые прошлый сезон завершили на девятом месте турнирной таблицы Российской Премьер-Лиги, набрав 45 очков.
- 10 июля 2023
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