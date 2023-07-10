Карапузов: Бальбуэны не хватало «Динамо» в прошлом сезоне

Футболист «Динамо» Владислав Карапузов рассказал о возвращении защитника Фабиана Бальбуэны в стан бело-голубых.
«Положительный ли это момент для команды? Да, я считаю, что он очень сильный и опытный центральный защитник, который поможет нашей обороне. Его не хватало команде в прошлом сезоне? Таких, как Фабиан, да, не хватало. Но в этом он будет с нами. Бальбуэна — очень открытый, позитивный парень. Он нам поможет прогрессировать», — цитирует Карапузова Metaratings.
Минувший сезон Бальбуэна провёл в «Коринтиансе» на правах аренды. Парагваец сыграл десять матчей за бразильскую команду и отметился одним голом. Соглашение 31-летнего игрока с «Динамо» действует до июня 2025 года. Бело-голубые прошлый сезон завершили на девятом месте турнирной таблицы Российской Премьер-Лиги, набрав 45 очков.
- 10 июля 2023
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