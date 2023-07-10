Президент «Наполи»: гарантирую, что Осимхен в следующем сезоне будет в нашей команде

Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис высказался о будущем форварда «партенопейцев» Виктора Осимхена.
«Мы увидим Осимхена в нашей футболке в следующем сезоне. Это точно. Однако если поступит более чем хорошее финансовое предложение по нему, то мы пойдём дальше и отыщем другого выдающегося таланта, как это было в своё время с Кварацхелией или с тем же Осимхеном», — приводит слова Де Лаурентиса журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».
В сезоне-2022/2023 на счету Осимхена 39 матчей за «Наполи» во всех турнирах, в которых он отметился 31 голом и четырьмя результативными передачами. Контракт игрока с итальянским клубом действует до конца июня 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 120 млн.
Ранее сообщалось о возможном продлении сотрудничества «Наполи» с Осимхеном.
- 10 июля 2023
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