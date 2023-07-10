Защитник «Челси» перешёл в ПАОК

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«Челси» объявил о переходе ганского защитника Абдула Бабы в ПАОК. Об этом сообщает пресс-служба лондонского клуба.

«Мы желаем Абдулу всего наилучшего, поскольку он начинает новую главу своей карьеры», — говорится в сообщении клуба.

«Аристократы» расторгли с футболистом контракт по обоюдному согласию сторон. После этого защитник ответил согласием на предложение от ПАОКа.

Баба находился в «Челси» с августа 2015 года. Суммарно игрок провёл за лондонцев только 15 матчей в своём дебютном сезоне-2015/2016. После этого он побывал в таких командах, как «Шальке», «Реймс», «Мальорка», ПАОК и «Рединг».

В сезоне-2022/2023 на счету ганского защитника 20 матчей за «Рединг» во всех турнирах. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 1,2 млн.

Ранее сообщалось о намерении «Челси» подписать одного из двух нападающих, находящихся в шорт-листе.