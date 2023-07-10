«Галатасарай» вступил в борьбу за подписание Давинсона Санчеса

«Галатасарай» сделал устное предложение «Тоттенхэму» по трансферу защитника Давинсона Санчеса, сообщает журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».

По информации источника, турецкий клуб предложил за колумбийца около € 9 млн. В 27-летнем футболисте заинтересовано ещё несколько команд. «Тоттенхэм» готов расстаться с Санчесом. Финальное решение о выборе клуба для продолжения карьеры останется за игроком.

В сезоне-2022/2023 на счету Санчеса 24 матча за «Тоттенхэм» во всех турнирах, в которых он не отмечался результативными действиями. Контракт игрока с лондонским клубом действует до конца июня 2024 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 15 млн.

Ранее сообщалось о переговорах московского «Спартака» с «Тоттенхэмом» по трансферу Санчеса.