Нападающий Шамкин перешёл из «Зенита» в «Торпедо»

Нападающий Даниил Шамкин стал игроком московского «Торпедо». Об этом сообщил официальный сайт клуба.

Отмечается, что срок контракта с бывшим форвардом санкт-петербургского «Зенита» рассчитан на три года.

«Даниил, добро пожаловать в черно-белую семью!» — написано в заявлении автозаводского клуба.

Шамкин является воспитанником академии ФК «Зенит». В Российской Премьер-Лиге в составе «Зенита» он дебютировал в марте 2020 года в матче с «Уралом». Нападающий стал двукратным чемпионом России (2019/2020, 2020/2021). Также выступал за «Зенит-2». Последние два сезона провёл в аренде — сначала в калининградской «Балтике», а затем в челнинском «КАМАЗе». В сезоне-2022/2023 Мелбет Первой лиги 21-летний форвард сыграл 31 матч и забил пять мячей.