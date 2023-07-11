Полузащитника «Динамо» Шиманьского заметили в Стамбуле
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Полузащитник московского «Динамо» Себастьян Шиманьски находится в Стамбуле (Турция). Об этом сообщил Siyah Coraplilar в «Твиттере».
«Себастьян Шиманьски в настоящее время обедает в ресторане в Ускюдаре», — написано в сообщении.
Ранее сообщалось, что турецкий «Фенербахче» завершил сделку по переходу Шиманьского из «Динамо». Сумма соглашения составила € 10 млн. Согласно сведениям источника, контракт Шиманьского с «Фенербахче» рассчитан на три года. Польский полузащитник будет получать в Турции € 2,5 млн в год. В прошлом сезоне футболист выступал на правах аренды за нидерландский «Фейеноорд» и стал чемпионом Нидерландов.
Действующий контракт Шиманьского с «Динамо» рассчитан до 2026 года. Он пополнил состав бело-голубых в 2019 году.
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