Лотито — о трансфере Милинковича-Савича в «Аль-Хиляль»: пока что Сергей завершает карьеру

Президент «Лацио» Клаудио Лотито прокомментировал возможный трансфер полузащитника Сергея Милинковича-Савича в «Аль-Хиляль».

«На данный момент я ничего не подписывал. Я не знаю, есть ли предложение из Саудовской Аравии. Мне говорят, что да. Игроку предлагают большую сумму, клубу – меньше. Проведя восемь лет в «Лацио», игрок попросил отпустить его. Проблема не в отношениях с клубом, а в голове. У нас не было финансовых проблем, он просто захотел сменить атмосферу.

Я не знаю, есть ли у Милинковича-Савича проблемы с мотивацией. Если игрок хочет уйти в Саудовскую Аравию, то только из-за денег. Но вы спрашивайте его об этом. Я до последнего пытался его удержать, но, когда меня просят отпустить, что я могу сделать? Мы хотели продлить с ним контракт, повысив зарплату. У нас с ним хорошие отношения, но всё же только сам игрок решает, что он хочет делать в жизни. Он позвонил мне и умолял отпустить его. Так что пока Сергей завершает карьеру. На данный момент это так.

Конкретного предложения пока нет. Мы ждали хорошего предложения. Я договорился с ним, что мы отпустим его, если «Лацио» получит нормальное предложение, которое хоть как-то нас устроит. Предложение чуть ниже 50 миллионов. Я просто выполняю обещание, которое дал», — приводит слова Лотито Calciomercato.com.

Ранее сообщалось, что игрок согласовал контракт с «Аль-Хилялем».