Сергей Веденеев: не исключено, что Кузяев и Вендел поваляют дурака и вернутся

Бывший игрок «Зенита» Сергей Веденеев оценил игру «Зенита» в матче с «Фенербахче» в рамках 3-го тура Кубка PARI Премьер и высказался о ситуации с полузащитниками Далером Кузяевым и Венделом.
«Честно говоря, ожидал лучшего футбола в матче с «Фенербахче», чем он получился. С другой стороны, Клаудиньо травму получил и ушёл с поля, в итоге зенитовцы занимались весь матч тем, что пытались наладить какие-то связи. Игра упростилась, было много потерь, от этого атаки быстро заканчивались. Приходилось больше трудиться в обороне. Правда, у «Фенербахче» в атаке тоже не сильно получалось, хотя они мячом владели больше. Но у них и состав ровнее.
А «Зенит» опять не забивал с трёх метров… Но дело даже не в результате. Судя по составу, это был обычный тренировочный матч, и это оправдание тому, что происходило. На сборах все игры должны быть такие: кто-то не в форме, кто-то не на своей позиции, кого-то вообще на поле нет. Потому что мы привыкли, что у «Зенита» есть определённый почерк, рисунок игровой. И когда выпадает один-два игрока, смотреть уже не так интересно, футбол становится примитивным. А когда пятерых человек из основы нет, что тут говорить.
Пошёл ли турнир на пользу? Безусловно, пошёл. Атмосфера была не то что на каком-то тренировочном газоне где-то в лесу или на берегу моря. Были зрители, эмоциональный фон совершенно другой. Только по новичкам пока ничего не понятно, но, скорее всего, «Зенит» начнёт сезон в том составе, который есть.
Вендел? Посмотрим, ещё не исключено, что оба вернутся – и Кузяев, и Вендел. Дурака поваляют и опять окажутся здесь», — приводит слова Веденеева «РБ Спорт».
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