Игрок «Спартака» Зобнин: я скучаю по международным матчам, мне не хватает еврокубков

Полузащитник московского «Спартака» Роман Зобнин признался, что соскучился по участию российских команд в международных матчах.

«Лично я скучаю по международным матчам, мне не хватает еврокубков. Но такая ситуация, что поделать. Нет ли мыслей, что больше не сыграю в еврокубках? До конца карьеры далеко ещё. Надеюсь, где-то сыграю ещё хотя бы», — передаёт слова Зобнина корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

Напомним, российские клубы и сборная России отстранены от участия в официальных международных матчах по решению ФИФА и УЕФА после начала СВО на Украине. Ближайший матч «Спартака» с иностранным клубом пройдёт 18 июля. Соперником красно-белых станет азербайджанский «Нефтчи», который этим летом уже сыграл с «Зенитом» (1:3).