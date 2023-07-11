Игрок «Спартака» Зобнин: я скучаю по международным матчам, мне не хватает еврокубков
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Полузащитник московского «Спартака» Роман Зобнин признался, что соскучился по участию российских команд в международных матчах.
«Лично я скучаю по международным матчам, мне не хватает еврокубков. Но такая ситуация, что поделать. Нет ли мыслей, что больше не сыграю в еврокубках? До конца карьеры далеко ещё. Надеюсь, где-то сыграю ещё хотя бы», — передаёт слова Зобнина корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.
Напомним, российские клубы и сборная России отстранены от участия в официальных международных матчах по решению ФИФА и УЕФА после начала СВО на Украине. Ближайший матч «Спартака» с иностранным клубом пройдёт 18 июля. Соперником красно-белых станет азербайджанский «Нефтчи», который этим летом уже сыграл с «Зенитом» (1:3).
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