Гильермо Абаскаль назвал главную ошибку «Спартака» в прошлом сезоне

Главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль назвал главную ошибку красно-белых в прошлом сезоне. Москвичи заняли третье место в чемпионате России.
«Самая большая ошибка — это самая большая возможность. На мой взгляд, без ошибок невозможно делать прогресс. Но самой большой ошибкой было то, что нам не удалось сохранять стабильность в период, когда у нас было много травм. Когда мы не могли победить в матчах, в которых имели колоссальное преимущество. Вот в этих моментах нам не хватило стабильности. Ничейные результаты не позволили нам биться за более высокие места.
Стабильность достигается за счёт понимания ситуации и осознания своих сильных и слабых сторон. Поэтому сейчас мы постараемся прибавить и в этом компоненте — в стабильности», — передаёт слова Абаскаля корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.
- 11 июля 2023
-
12:52
-
12:44
-
12:36
-
12:32
-
12:27
-
12:18
-
12:02
-
12:01
-
12:01
-
11:56
-
11:30
-
11:27
-
11:23
-
11:23
-
11:15
-
11:12
-
11:04
-
11:02
-
11:01
-
11:00
-
10:58
-
10:56
-
10:54
-
10:47
-
10:45
-
10:45
-
10:42
-
10:39
-
10:38
-
10:30
-
10:29
-
10:27
-
10:19
-
10:15
-
10:07