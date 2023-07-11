Гильермо Абаскаль назвал главную ошибку «Спартака» в прошлом сезоне

Главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль назвал главную ошибку красно-белых в прошлом сезоне. Москвичи заняли третье место в чемпионате России.

«Самая большая ошибка — это самая большая возможность. На мой взгляд, без ошибок невозможно делать прогресс. Но самой большой ошибкой было то, что нам не удалось сохранять стабильность в период, когда у нас было много травм. Когда мы не могли победить в матчах, в которых имели колоссальное преимущество. Вот в этих моментах нам не хватило стабильности. Ничейные результаты не позволили нам биться за более высокие места.

Стабильность достигается за счёт понимания ситуации и осознания своих сильных и слабых сторон. Поэтому сейчас мы постараемся прибавить и в этом компоненте — в стабильности», — передаёт слова Абаскаля корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.