Юрганов: при Гаранине мы много пропускали, имели дыры в обороне, авантюрно играли

Защитник «Сочи» Игорь Юрганов поделился эмоциями от результатов прошлого сезона.

«Конечно, это спад на 10-е место после серебряных медалей. Но и тренеры у нас менялись: команда не успевала перестраиваться от одних требований к другим, вроде к одним правилам привыкаешь, как появляются другие. Так и получилось 10-е место. Мы с руководством ничего не обсуждали, общались только внутри команды с ребятами. Смотрели результаты и видели, что если мы первые пропускали, то почти всегда проигрывали. Не было даже матчей, чтобы мы к ничьей свели результат. Нельзя было пропускать первыми.

При Федотове у нас был один стиль: он долго строил команду, которая дошла до хорошего футбола и взяла серебряные медали. Когда пришёл Гаранин Вадим Вячеславович, наш футбол поменялся: он играл больше в атаку, в обороне мы много пропускали, имели дыры, моментов было много у обоих ворот. Да, это резкая перестройка. Я как защитник могу сказать, что в обороне мы немного авантюрно играли. Например, оставались три защитника против трёх нападающих. На полполя и без подстраховки сложно противостоять сопернику. Обычно в обороне оставляют на одного футболиста больше», — приводит слова Юрганова «РБ Спорт».