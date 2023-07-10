10 главных трансферных новостей дня. «Барса» распродаёт звёзд, а Черчесов усилится в РПЛ

Продолжаем освещать летнее трансферное окно. 10 июня получилось богатым на новости из РПЛ, но и в Европе произошло немало интересного. В свежем дайджесте рассказываем вам сразу обо всём.

«Барса» собирается избавиться от восьмерых футболистов

Спортивный директор клуба Матеу Алемани обязался устроить настоящую распродажу. Как пишет журналист Хави Мигель, «Барса» за оставшиеся недели трансферного окна собирается избавиться от Клемана Лангле, Сержино Деста, Эрика Гарсии, Франка Кессье, Пабло Торре, Нико Гонсалеса, Феррана Торреса и Алекса Кольядо.

Нюансы есть только по Торре и Гарсии. Первого хотят отправить в аренду, а второго готовы сохранить, если только не поступит выгодное предложение. С остальными игроками из списка «Барса» собирается распрощаться окончательно, чтобы выправить финансовое положение. Особенно это касается Лангле и Деста, у которых большие зарплаты.

«Манчестер Юнайтед» установил ценник на Магуайра

Уже не новость, что «МЮ» открыт к продаже своего капитана. Но теперь всплыли подробности. Manchester Evening News утверждает, что боссы «Юнайтед» собираются выручить за Гарри € 58 млн. Интересный ценник, учитывая, что ещё недавно клуб был готов слить защитника на любых условиях.

А ещё сообщается, что даже если Магуайр останется в «МЮ», то Эрик тен Хаг заберёт у него капитанскую повязку. Так что в новом сезоне у команды в любом случае появится новый капитан! Контракт 30-летнего Магуайра с «Юнайтед» тем временем истекает только через два года.

«Спартак» купил футболиста ЦСКА

Трансферная бомба дня в РПЛ. О предстоящем переходе Хесуса Медины из одного московского клуба в другой стало известно в выходные, а сегодня сделка официально подтвердилась. «Спартак», судя по информации в СМИ, заплатил ЦСКА за универсального полузащитника € 6 млн и докинет ещё € 1 млн, если активируются бонусы. 26-летний парагваец подписал с красно-белыми контракт до 2027 года и взял 19-й номер.

Хесус Медина Фото: spartak.com

Халк вернётся в Европу?

Легенда! Нападающий, разрывавший за «Порту» и «Зенит» в прошлом десятилетии, слегка пропал с радаров, вернувшись на родину. Сейчас Халку уже 36 лет, но интерес к нему по-прежнему есть. Журналист Ягиз Сабунчуглу утверждает, что вернуть бразильца в Европу готов «Самсунспор». Турецкий клуб уже связался с руководством «Атлетико Минейро» с запросом насчёт доступности Халка.

«Тоттенхэм» отказывается от условий «Баварии» по Кейну

В этих переговорах сейчас фаза застоя. «Бавария» изначально предложила за Гарри € 70 млн и получила отказ. Теперь в Лондон прилетел второй бид — € 80 млн. Но, как сообщает Фабрицио Романо, Дэниела Леви не устроило и это предложение. «Тоттенхэм» не собирается соглашаться на такие условия и более крупную сумму. В «Баварии» тем не менее сохраняют оптимизм и надеются договориться с лондонцами в ходе этих непростых переговоров.

Саудовцы увели цель «Ювентуса»

С кем не бывает? Время такое, сами понимаете. Ещё пару дней назад СМИ писали, что «Ювентус» договорился с Сергеем Милинковичем-Савичем о переезде в Турин. А теперь ситуация резко поменялась. La Repubblica сообщает, что сербский полузащитник принял предложение «Аль-Хиляля» и уезжает на трёхлетний контракт с зарплатой € 20 млн за сезон. «Лацио» же получит за своего многолетнего лидера € 40 млн — ровно столько, сколько и хотели.

Почеттино выбирает между двумя нападающими для «Челси»

Об интересе «Челси» к Душану Влаховичу мы уже рассказывали, но в новостях фигурирует ещё один форвард. По информации Evening Standard, новый главный тренер команды Маурисио Почеттино выбирает между сербом из «Ювентуса» и, сюрприз, Элье Ваи из «Монпелье».

«Челси», конечно, не самый экономный клуб, но вариант с Ваи явно будет дешевле. 20-летнего парня оценивают в € 20 млн, в то время как Влахович стоит около € 70 млн. Но на данном этапе выбор, очевидно, за Почеттино. По крайней мере, аргентинский тренер настроен заполучить в команду именно нападающего.

Душан Влахович и Элье Ваи Фото: Getty Images

Льориса предложили двум топ-клубам

Боссы «Тоттенхэма» узнали о расставании «МЮ» с Давидом де Хеа и решили, что своя легенда им тоже не нужна. Sports Zone утверждает, что услуги Уго Льориса были предложены «ПСЖ» и «Интеру». На этом шаги к переходу в один из двух топ-клубов пока что заканчиваются.

Но и это не всё. Сообщается, что Льорисом интересуется неназванный клуб АПЛ. При этом у 36-летнего чемпиона мира на руках только одно конкретное предложение. Угадайте откуда. Правильно, из Саудовской Аравии. «Аль-Шабаб» уже закинул Уго контракт, но тот до сих пор не ответил. Видимо, всё же хочет остаться в Европе. Контракт Льориса с «Тоттенхэмом», к слову, истекает только следующим летом.

Малком тоже уедет в Саудовскую Аравию?

Вот саудовцы и добрались до РПЛ. Агент Тимур Гурцкая заявил, что Малком близок к переходу из «Зенита» в один из клубов лиги Саудовской Аравии.

Тимур Гурцкая футбольный агент «Малком на грани отъезда, он может вот-вот отправиться в Саудовскую Аравию. Есть информация, что получено предложение в размере € 50 млн, а с ним согласована зарплата. По некоторым оценкам, она колеблется между € 10 млн и € 12 млн в год. Я попытался узнать это у «Зенита», они это не отрицают, но и не подтверждают. У Малкома есть сумма отступных — € 60 млн. Если бы клуб из Саудовской Аравии не хотел вступать в переговоры с «Зенитом», то было бы € 60 млн, а так хотят за € 50 млн».

К Черчесову едет защитник из РПЛ

А вот и усиление для «Ференцвароша» в преддверии нового сезона! Иван Карпов сообщает, что 28-летний эквадорский защитник «Краснодара» Кристиан Рамирес продолжит карьеру в команде Станислава Черчесова. Сумма трансфера составит примерно € 2 млн.

Кстати, до перехода в «Краснодар» Рамирес играл как раз за «Ференцварош». Так что это трансфер-камбэк. В России Кристиана запомнят: 187 матчей за клуб Сергея Галицкого отбегал всё-таки! Правда, ни одного трофея так и не взял.