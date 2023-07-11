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«Спартак» предложил «Тоттенхэму» за Давинсона Санчеса около € 8–10 млн

«Спартак» предложил «Тоттенхэму» за Давинсона Санчеса около € 8–10 млн
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Московский «Спартак» предложил лондонскому «Тоттенхэму» сумму около € 8–10 млн за колумбийского защитника Давинсона Санчеса. Об этом сообщает журналист Грач Хачатрян в своём «твиттере».

Ранее журналист Ягиз Сабунчуглу сообщил, что Санчес ждёт предложений от европейских клубов. Если же их не поступит, то колумбиец перейдёт в «Спартак». Санчесом также интересуется турецкий «Галатасарай».

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль анонсировал несколько переходов новых футболистов в клуб. Испанский специалист сделал акцент на приобретении игроков в линию обороны.

В прошлом сезоне 27-летний Санчес сыграл 24 матча за «Тоттенхэм» во всех турнирах, не отметившись в них результативными действиями.

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