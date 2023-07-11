Санчес перейдёт в «Спартак» из «Тоттенхэма», если не получит предложений из Европы
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Защитник лондонского «Тоттенхэма» Давинсон Санчес получил официальное предложение от московского «Спартака» о переходе в российский клуб. Об этом сообщает журналист Ягиз Сабунчуглу в своём «твиттере».
По информации источника, колумбийский игрок обороны ждёт предложений от европейских клубов. Если же он не получит требуемых условий в Европе, то Санчес подпишет контракт со «Спартаком».
Также сообщается, что у Санчеса есть предложение о переходе в стамбульский «Галатасарай».
Ранее один из представителей Санчеса сообщил, что «Спартак» действительно ведёт переговоры по переходу защитника «Тоттенхэма». По информации СМИ, колумбиец может рассчитывать на зарплату около € 3,5 млн в год в российской команде.
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