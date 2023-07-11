Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Санчес перейдёт в «Спартак» из «Тоттенхэма», если не получит предложений из Европы

Санчес перейдёт в «Спартак» из «Тоттенхэма», если не получит предложений из Европы
Комментарии

Защитник лондонского «Тоттенхэма» Давинсон Санчес получил официальное предложение от московского «Спартака» о переходе в российский клуб. Об этом сообщает журналист Ягиз Сабунчуглу в своём «твиттере».

По информации источника, колумбийский игрок обороны ждёт предложений от европейских клубов. Если же он не получит требуемых условий в Европе, то Санчес подпишет контракт со «Спартаком».

Также сообщается, что у Санчеса есть предложение о переходе в стамбульский «Галатасарай».

Ранее один из представителей Санчеса сообщил, что «Спартак» действительно ведёт переговоры по переходу защитника «Тоттенхэма». По информации СМИ, колумбиец может рассчитывать на зарплату около € 3,5 млн в год в российской команде.

Материалы по теме
Стала известна зарплата возможного новичка «Спартака» Санчеса
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023