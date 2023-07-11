«Торпедо» представило новую форму, обратившись к истории района ЗИЛ

«Торпедо» представило игровую форму на новый сезон. Её дизайн вдохновлён московским районом ЗИЛ, в котором находится закрытый на реконструкцию стадион «Торпедо» имени Эдуарда Стрельцова.

Фото: ФК «Торпедо»

Фото: ФК «Торпедо»

«В визуальном образе игровой формы «Торпедо» есть нечто большее. Здесь настоящее, связанное с прошлым и будущим района ЗИЛ — неотъемлемым элементом культуры клуба. Историю нужно сохранять и трансформировать в современное и понятное выражение, сохраняя ценности и стиль. Не забывая прошлое — движемся в будущее.

Фото: ФК «Торпедо»

Фото: ФК «Торпедо»

ЗИЛ уже не тот, что раньше: от легендарного завода до крупнейшего жилого района Москвы. Меняется и «Торпедо», но знаменитая литера «Т» остается несмотря ни на что. Время идет, приходят и уходят люди, но чувства остаются. ДНК клуба живет во всем, что его окружает», — приводит комментарий к презентации формы пресс-служба «Торпедо».

Автозаводцы также поделились видео с представлением формы игроками команды, находящимися в различных местах района ЗИЛ.

Видео можно посмотреть в телеграм-канале ФК «Торпедо». Права на видео принадлежат ФК «Торпедо».

Напомним, сезон-2023/2024 «Торпедо» проведёт в Первой лиге. Соперником команды по стартовому туру станет махачкалинское «Динамо».