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Андрей Ещенко оценил переход Медины в «Спартак» из ЦСКА

Андрей Ещенко оценил переход Медины в «Спартак» из ЦСКА
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Бывший футболист «Спартака» Андрей Ещенко прокомментировал переход парагвайского полузащитника Хесуса Медины в стан красно-белых из ЦСКА.

«Трансфер Медины? Решает президент, руководство и тренер. Если Медина им нужен… Решили взять — это их право. Усилит или не усилит клуб — это покажет нам только время.

Переход между принципиальными соперниками? Футболист должен сам понимать — куда идёт и где играл. Понятно, что он иностранец и ему не очень понятно. Если руководство и тренер решают, что он усилит команду… Спрос потом будет просто с них, вот и всё», — сказал Ещенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, Медина был официально представлен в качестве игрока «Спартака» вчера, 10 июня.

Сегодня, 11 июня, было объявлено о назначении Ещенко на пост руководителя программы развития молодёжного футбола «Кубани».

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