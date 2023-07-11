«Галатасарай» близок к заключению сделки с «Лейпцигом» по Анхелиньо
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Турецкий «Галатасарай» вплотную приблизился к заключению сделки о приобретении защитника «РБ Лейпциг» Анхелиньо. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо в своём «твиттере».
По сведениям источника, стороны в самом скором времени придут к соглашению, а сам футболист хочет перебраться только в «Галатасарай». Другие варианты испанский защитник даже не рассматривал. Ранее сообщалось, что турецкий клуб достиг полного соглашения с 28-летним футболистом по личным условиям.
Прошлый сезон защитник Анхелиньо провёл в аренде в «Хоффенхайме». В немецкой Бундеслиге он сыграл в 33 матчах и отдал девять голевых передач. Ранее Анхелиньо выступал за такие клубы, как «Манчестер Сити», ПСВ, «Мальорка» и «Нью-Йорк Сити».
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