Алексис Санчес — самый провальный трансфер «Манчестер Юнайтед» при Глэйзерах

Издание Goal составило рейтинг самых провальных трансферов «Манчестер Юнайтед» под управлением семьи Глэйзеров.
Глэйзеры владеют манкунианским клубом с 2005 года. Под их руководством «Манчестер Юнайтед» потратил более € 2 млрд на трансферы. Рекордным с точки зрения трат для «Юнайтед» стало лето 2022 года, когда «красные дьяволы» потратили более € 245 млн на новых игроков.
Рейтинг самых провальных трансферов «МЮ» под управлением Глэйзеров выглядит следующим образом:
1) Алексис Санчес (из «Арсенала» в 2018 году).
2) Анхель Ди Мария (из «Реала» Мадрид в 2014 году).
3) Ромелу Лукаку (из «Эвертона» в 2017 году).
4) Поль Погба (из «Ювентуса» в 2016 году).
5) Джейдон Санчо (из «Боруссии» Дортмунд в 2021 году).
6) Гарри Магуайр (из «Лестера» в 2019 году).
7) Мемфис Депай (из ПСВ в 2015 году).
8) Радамель Фалькао (аренда из «Монако» в сезоне-2014/2015).
9) Уилфрид Заха (из «Кристал Пэлас» в 2013 году).
10) Донни ван де Бек (из «Аякса» в 2020 году).
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