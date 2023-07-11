Алексис Санчес — самый провальный трансфер «Манчестер Юнайтед» при Глэйзерах

Издание Goal составило рейтинг самых провальных трансферов «Манчестер Юнайтед» под управлением семьи Глэйзеров.

Глэйзеры владеют манкунианским клубом с 2005 года. Под их руководством «Манчестер Юнайтед» потратил более € 2 млрд на трансферы. Рекордным с точки зрения трат для «Юнайтед» стало лето 2022 года, когда «красные дьяволы» потратили более € 245 млн на новых игроков.

Рейтинг самых провальных трансферов «МЮ» под управлением Глэйзеров выглядит следующим образом:

1) Алексис Санчес (из «Арсенала» в 2018 году).

2) Анхель Ди Мария (из «Реала» Мадрид в 2014 году).

3) Ромелу Лукаку (из «Эвертона» в 2017 году).

4) Поль Погба (из «Ювентуса» в 2016 году).

5) Джейдон Санчо (из «Боруссии» Дортмунд в 2021 году).

6) Гарри Магуайр (из «Лестера» в 2019 году).

7) Мемфис Депай (из ПСВ в 2015 году).

8) Радамель Фалькао (аренда из «Монако» в сезоне-2014/2015).

9) Уилфрид Заха (из «Кристал Пэлас» в 2013 году).

10) Донни ван де Бек (из «Аякса» в 2020 году).