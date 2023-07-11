«Рубин» объявил о переходе форварда Мирлинда Даку
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Казанский «Рубин» официально объявил о переходе нападающего хорватского «Осиека» Мирлинда Даку.
25-летний форвард подписал с казанцами контракт сроком на три года. Сезон-2022/2023 Даку провёл на правах аренды в чемпионате Словении, выступая за клуб «Мура». Он принял участие в 53 матчах во всех турнирах и забил 27 голов.
Мирлинд вызывался в сборную Косова и с 2021 года провёл за национальную команду пять матчей. Этим летом футболист получил албанский паспорт.
«Рубин» в сезоне-2023/2024 будет играть в Российской Премьер-Лиге. Проведя один сезон в Первой лиге, казанский клуб завоевал право вернуться в элитный дивизион. Первый матч в чемпионате России «Рубин» проведёт на выезде с «Локомотивом». Игра состоится 23 июля.
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