«Рубин» объявил о переходе форварда Мирлинда Даку

Казанский «Рубин» официально объявил о переходе нападающего хорватского «Осиека» Мирлинда Даку.

25-летний форвард подписал с казанцами контракт сроком на три года. Сезон-2022/2023 Даку провёл на правах аренды в чемпионате Словении, выступая за клуб «Мура». Он принял участие в 53 матчах во всех турнирах и забил 27 голов.

Мирлинд вызывался в сборную Косова и с 2021 года провёл за национальную команду пять матчей. Этим летом футболист получил албанский паспорт.

«Рубин» в сезоне-2023/2024 будет играть в Российской Премьер-Лиге. Проведя один сезон в Первой лиге, казанский клуб завоевал право вернуться в элитный дивизион. Первый матч в чемпионате России «Рубин» проведёт на выезде с «Локомотивом». Игра состоится 23 июля.