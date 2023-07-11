Лапорта: мы не разговаривали c Месси после его перехода в МЛС

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта рассказал, какие отношения у него с нападающим сборной Аргентины Лионелем Месси в данный момент. Напомним, этим летом аргентинский футболист присоединился к «Интер Майами» на правах свободного агента.
«У нас сейчас хорошие отношения с Месси, но мы не разговаривали после его перехода в «Интер Майами». Мы желаем ему всего наилучшего в МЛС. Пусть знает, что «Барса» всегда будет его домом. Наши отношения закончились, когда он уехал в Париж, затем были возобновлены, чтобы договориться о его переходе, однако обоим сторонам не удалось достичь желаемого, так что сейчас всё так, как должно быть», — приводит слова Лапорты Mundo Deportivo.
Месси выступал за основной состав «Барселоны» с 2005 года. Его контракт с каталонским клубом истёк в конце июня 2021-го. Позже аргентинец перешёл в «ПСЖ». В завершившемся сезоне Месси принял участие в 32 матчах в рамках чемпионата Франции за парижан, забил 16 голов и сделал 16 результативных передач. Этим летом аргентинский футболист присоединился к «Интер Майами» на правах свободного агента.
- 11 июля 2023
-
22:01
-
21:54
-
21:37
-
21:36
-
21:19
-
21:09
-
21:01
-
21:00
-
20:41
-
20:36
-
20:20
-
20:09
-
20:01
-
20:00
-
19:50
-
19:42
-
19:41
-
19:30
-
19:19
-
19:01
-
19:01
-
18:52
-
18:45
-
18:40
-
18:40
-
18:30
-
18:20
-
18:05
-
18:01
-
17:54
-
17:51
-
17:47
-
17:44
-
17:31
-
17:23