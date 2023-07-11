Лапорта: мы не разговаривали c Месси после его перехода в МЛС

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта рассказал, какие отношения у него с нападающим сборной Аргентины Лионелем Месси в данный момент. Напомним, этим летом аргентинский футболист присоединился к «Интер Майами» на правах свободного агента.

«У нас сейчас хорошие отношения с Месси, но мы не разговаривали после его перехода в «Интер Майами». Мы желаем ему всего наилучшего в МЛС. Пусть знает, что «Барса» всегда будет его домом. Наши отношения закончились, когда он уехал в Париж, затем были возобновлены, чтобы договориться о его переходе, однако обоим сторонам не удалось достичь желаемого, так что сейчас всё так, как должно быть», — приводит слова Лапорты Mundo Deportivo.

Месси выступал за основной состав «Барселоны» с 2005 года. Его контракт с каталонским клубом истёк в конце июня 2021-го. Позже аргентинец перешёл в «ПСЖ». В завершившемся сезоне Месси принял участие в 32 матчах в рамках чемпионата Франции за парижан, забил 16 голов и сделал 16 результативных передач. Этим летом аргентинский футболист присоединился к «Интер Майами» на правах свободного агента.