Лапорта: вижу ли я Месси игроком «Барселоны» снова? Мы должны спросить у него

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта поделился мнением о том, видит ли он в будущем нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси в качестве игрока сине-гранатовых.

«Вижу ли я Месси снова играющим за «Барселону»? Думаю, ситуация здесь гораздо сложнее. Мы должны спросить у него. В тот раз и у него была мысль вернуться, и нам нравилась идея его возвращения. Я, Хави и правление клуба хотели снова увидеть его игроком «Барсы», но у нас не получилось договориться. Лео отлично заботится о себе, у него исключительный талант, и он всегда может показывать футбол высочайшего уровня. Как мы могли видеть на чемпионате мира, он всегда решителен, но мы можем справиться и без него», — приводит слова Лапорты Mundo Deportivo.

Месси выступал за основной состав «Барселоны» с 2005 года. Его контракт с каталонским клубом истёк в конце июня 2021-го. Вскоре после этого аргентинец перешёл в «ПСЖ». В завершившемся сезоне Месси принял участие в 32 матчах в рамках чемпионата Франции за парижан, забил 16 голов и сделал 16 результативных передач. Нынешним летом аргентинский футболист присоединился к «Интер Майами» на правах свободного агента.