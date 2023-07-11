Месси прилетел в США для подписания контракта с «Интер Майами»

Экс-нападающий «Барселоны» и «ПСЖ» Лионель Месси во вторник, 11 июля, прилетел в США. Об этом сообщает ESPN.

По данным источника, на выходных аргентинец подпишет контракт с «Интер Майами» и будет официально представлен в качестве нового игрока американского клуба. Ожидается, что случится это в воскресенье, 16 июля.

Лионель Месси провёл за «ПСЖ» 75 матчей во всех турнирах, забил 32 мяча и сделал 35 голевых передач. В составе парижской команды аргентинец дважды стал чемпионом Франции и завоевал Суперкубок страны.

В составе «Барселоны» аргентинский нападающий становился десятикратным чемпионом Испании, семикратным обладателем Кубка страны, четыре раза выигрывал Лигу чемпионов и три раза Суперкубок УЕФА. Со сборной Аргентины Месси в 2022 году выиграл чемпионат мира, а годом ранее стал победителем Кубка Америки.