Месси прилетел в США для подписания контракта с «Интер Майами»

Экс-нападающий «Барселоны» и «ПСЖ» Лионель Месси во вторник, 11 июля, прилетел в США. Об этом сообщает ESPN.
По данным источника, на выходных аргентинец подпишет контракт с «Интер Майами» и будет официально представлен в качестве нового игрока американского клуба. Ожидается, что случится это в воскресенье, 16 июля.
Лионель Месси провёл за «ПСЖ» 75 матчей во всех турнирах, забил 32 мяча и сделал 35 голевых передач. В составе парижской команды аргентинец дважды стал чемпионом Франции и завоевал Суперкубок страны.
В составе «Барселоны» аргентинский нападающий становился десятикратным чемпионом Испании, семикратным обладателем Кубка страны, четыре раза выигрывал Лигу чемпионов и три раза Суперкубок УЕФА. Со сборной Аргентины Месси в 2022 году выиграл чемпионат мира, а годом ранее стал победителем Кубка Америки.
- 11 июля 2023
-
23:32
-
23:20
-
23:07
-
23:01
-
22:45
-
22:36
-
22:36
-
22:17
-
22:09
-
22:01
-
21:54
-
21:37
-
21:36
-
21:19
-
21:09
-
21:01
-
21:00
-
20:41
-
20:36
-
20:20
-
20:09
-
20:01
-
20:00
-
19:50
-
19:42
-
19:41
-
19:30
-
19:19
-
19:01
-
19:01
-
18:52
-
18:45
-
18:40
-
18:40
-
18:30